Росія зазнала великих втрат на одному з напрямків: подробиці

Тим часом ЗСУ мають просування на напрямку.

Українські захисники мають успіхи на Таврійському напрямку. Крім того, російські окупаційні війська зазнають великих втрат.

Про це повідомив командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування внаслідок успішних штурмових дій. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.

За його словами, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять понад дві роти.

Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника. Зокрема, три танки, безпілотники, БМП, гаубиці, зенітні ракетні комплекси С-300 і "Бук" тощо. Крім того, знищено шість місць зберігання боєприпасів ворога.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня 2023 року ЗСУ знищили 220 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 630 військових. Дані уточнюються.

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