Росія зазнає нищівних втрат: кількість ліквідованих окупантів наближається до пів мільйона

Росія втратила вже понад 455 тисяч своїх військових та майже 7,2 тисячі танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 455340 своїх військових. За останню добу, 15 квітня, ЗСУ ліквідували 920 ворогів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 455340 (+920) осіб,

танків ‒ 7189 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13809 (+13) од,

артилерійських систем – 11609 (+16) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 759 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),

крилаті ракети ‒ 2092 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 1908 (+0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, оперативна обстановка на фронті залишається складною. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення з окупантами. Захисники завдали ударів по 13 районах зосередження особового складу.

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