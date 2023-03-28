"Росія зазнає великих втрат у спробах оточити Авдіївку" - розвідка Британії

Окупанти втратили частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня.

У спробі оточити Авдіївку російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці.

Про це інформує Міноборони Британії у вівторок, 28 березня.

Як зазначають у розвідці, Росія останнім днями сконцентрувала увагу на Авдіївці. Попри це, окупанти досягли лише незначного прогресу.

"Російський 10-й танковий полк, ймовірно, втратив більшу частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, створеного Росією для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року", - вказують у розвідці.

Також за даними розвідки, незважаючи на військові навчання у Білорусі, формування демонструє обмежену боєздатність, зокрема, йдеться про 3-й армійський корпус.

"Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, в основному пов'язані з тактично хибними лобовими атаками, подібними до інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар", - додають у розвідці.

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що військове керівництво Російської Федерації, ймовірно, залучило до штурму Авдіївки Донецької області "вагнерівців" з досвідом. Так, окупанти намагаються підтримати виснажені та менш якісні сили "ДНР".