Росія зазнає втрат на Донбасі та готується перекинути туди велику кількість резервних підрозділів - британська розвідка

Росія зазнає втрат на Донбасі та готується перекинути туди велику кількість резервних підрозділів - британська розвідка

Російська армія продовжує обстріли населених пунктів Донеччини.

Росія, швидше за все, готується до спроби розгорнути велику кількість резервних підрозділів на Донбасі. Сильні обстріли тривають, оскільки Росія намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні від 25 березня.

Однак були оприлюднені дані про втрати сил угруповання "ДНР". Станом на 16 червня визнали 2128 військовослужбовців загиблими і 8897 пораненими від початку 2022 року.

"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% її первісної чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських і проросійських сил на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням і технікою.

"З обох сторін здатність формувати і розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни", - відзначили в міністерстві.

Нагадаємо, станом на 22 червня окупанти намагаються відновити наступ на Слов’янськ та взяти під контроль Сєвєродонецьк.

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