Росія збентежена вибухами на аеродромі в Криму і думає про перенесення псевдореферендуму - ISW

Росію дуже збентежила вихухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму.

Інститут вивчення війни вважають, що саме через вибухи, які знищили 9 літаків, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.

Про це повідомляють у свіжому звіті ISW.

Аналітики наголошують, що "російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу "Саки" в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км російськими лініями, в результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель". До слова, це суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жодне судно.

Зміна планів Кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, перенесуть дату своїх "псевдореферендумів".

"Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли б прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України", - додають в ISW.

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

Наразі на захопленому росіянами летовищі окупанти розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М. Там також, можливо, були вертольоти.

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