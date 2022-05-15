"Росія зберігає стабільно високий рівень виснаження" - британська розвідка

В армії РФ продовжують наростати системні проблеми.

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і значно відстав від графіка. Незважаючи на незначні початкові досягнення, Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Зараз Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому (для нападу на Україну)", - зазначає розвідка.

Ці затримки майже напевно посилюватимуться через втрату важливих факторів, таких як мостове обладнання та розвідувальні безпілотники.

"Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського мостового обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. Російські БПЛА, що мають життєво важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, виявилися вразливими для української ППО", - йдеться у дописі.

Крім того, дії російських збройних сил все більше обмежує "постійний низький бойовим духом" та зниженням боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити.

"За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів", - зазначає міністертсво.

(1/6)

Russia’s Donbas offensive has lost momentum and fallen significantly behind schedule. Despite small-scale initial advances, Russia has failed to achieve substantial territorial gains over the past month whilst sustaining consistently high levels of attrition. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 15, 2022

Нагадаємо, українська авіація знищила командно-спостережний пункт окупантів.

Читайте також: