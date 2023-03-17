Росія збила американський безпілотник над Чорним морем: Жданов пояснив, чи достатньою була реакція США

14 березня над Чорним морем двома російськими винищувачами був збитий американський безпілотник.
Шойгу вже представив до нагород цих двох пілотів. Реакція американської сторони на інцидент чекати себе довго не заставила.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.
“Рреакція повинна була бути стриманою. Найголовніше, що Сполучені Штати утрималися від прояву агресії в бік РФ. Росія зробила все, аби це не виглядало як збиття. Вони провокували Сполучені Штати на агресивну відповідь для того, щоб потім засудити агресію США на міжнародній арені і запропонувати перемовини по врегулюванню цього конфлікту і решти проблем у відносинах цих двох країн, але вже з позиції РФ. Сумнівів в тому, що це було зроблено навмисно, немає. Сьогодні у вільному доступі є відео двох сторін — і російської, і американської. Останні показали тільки ту частину, де вони скидають пальне і намагаються цим самим пошкодити двигун безпілотника”, - розповів Олег Жданов.
Також він додав, що камера з автоматичним фокусом бачить все, що коїться навколо безпілотника. Тому вони чітко зафіксували, якою частиною літака було пошкоджено гвинт.
Крім того, вони встигли знищити програмне забезпечення на цьому безпілотнику. Є версія падіння американська, в якій координати вказані в тій частині Чорного моря, де глибини до 2 км і там ніхто нічого не знайде, тому й шукати не будуть.
“Російська версія говорить про те, що вони знайшли уламки і є деякі супутникові знімки, які вказують місця. Судячи з того, які дрібні уламки виявили (але ми точно не знаємо, чи належать вони саме цьому безпілотнику), була застосована самоліквідація для цього дрону. А глибина в цих місцях сягає 1500-1800 м. На такій глибині лежить Титанік, але його не підняли. Американський дрон був за 22 км від російської бази в Севастополі”, - підкреслив військовий експерт.
Окремо він розповів, за чим могли стежити США в Криму:
“Такі спостережні польоти вони здійснюють регулярно. До речі, саме тому, можливо, Росія і вивчала цей район. Дрон літає за розкладом. Якщо НАТО визнає Росію основним джерелом міжнародної терористичної загрози, то це цілком пояснює, що всі розвідувальні прилади направлені на РФ. Дрон здійснював політ в міжнародному просторі, який немає ніяких обмежень. Ці польоти регулярні. Так, вони дуже дратують РФ, так, ці дрони можуть порахувати будь-які російські сили, а особливо військові, так, ці дрони можуть здійснювати перехоплення засобів зв’язку. Тому росіяни вирішили, що варто спробувати завалити дрон. Раніше Росія постійно порушувала повітряний простір будь-якої країни НАТО, намагаючись спровокувати на агресивні дії”, - зазначив експерт.
Нагадаємо, що росіяни стверджують, що знайшли збитий ними американський безпілотник MQ-9 Reaper.
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