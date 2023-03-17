Росія збила американський безпілотник над Чорним морем: Жданов пояснив, чи достатньою була реакція США

Шойгу вже представив до нагород цих двох пілотів. Реакція американської сторони на інцидент чекати себе довго не заставила.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Рреакція повинна була бути стриманою. Найголовніше, що Сполучені Штати утрималися від прояву агресії в бік РФ. Росія зробила все, аби це не виглядало як збиття. Вони провокували Сполучені Штати на агресивну відповідь для того, щоб потім засудити агресію США на міжнародній арені і запропонувати перемовини по врегулюванню цього конфлікту і решти проблем у відносинах цих двох країн, але вже з позиції РФ. Сумнівів в тому, що це було зроблено навмисно, немає. Сьогодні у вільному доступі є відео двох сторін — і російської, і американської. Останні показали тільки ту частину, де вони скидають пальне і намагаються цим самим пошкодити двигун безпілотника”, - розповів Олег Жданов.

Також він додав, що камера з автоматичним фокусом бачить все, що коїться навколо безпілотника. Тому вони чітко зафіксували, якою частиною літака було пошкоджено гвинт.

Крім того, вони встигли знищити програмне забезпечення на цьому безпілотнику. Є версія падіння американська, в якій координати вказані в тій частині Чорного моря, де глибини до 2 км і там ніхто нічого не знайде, тому й шукати не будуть.

“Російська версія говорить про те, що вони знайшли уламки і є деякі супутникові знімки, які вказують місця. Судячи з того, які дрібні уламки виявили (але ми точно не знаємо, чи належать вони саме цьому безпілотнику), була застосована самоліквідація для цього дрону. А глибина в цих місцях сягає 1500-1800 м. На такій глибині лежить Титанік, але його не підняли. Американський дрон був за 22 км від російської бази в Севастополі”, - підкреслив військовий експерт.

Окремо він розповів, за чим могли стежити США в Криму:

“Такі спостережні польоти вони здійснюють регулярно. До речі, саме тому, можливо, Росія і вивчала цей район. Дрон літає за розкладом. Якщо НАТО визнає Росію основним джерелом міжнародної терористичної загрози, то це цілком пояснює, що всі розвідувальні прилади направлені на РФ. Дрон здійснював політ в міжнародному просторі, який немає ніяких обмежень. Ці польоти регулярні. Так, вони дуже дратують РФ, так, ці дрони можуть порахувати будь-які російські сили, а особливо військові, так, ці дрони можуть здійснювати перехоплення засобів зв’язку. Тому росіяни вирішили, що варто спробувати завалити дрон. Раніше Росія постійно порушувала повітряний простір будь-якої країни НАТО, намагаючись спровокувати на агресивні дії”, - зазначив експерт.

Нагадаємо, що росіяни стверджують, що знайшли збитий ними американський безпілотник MQ-9 Reaper.

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