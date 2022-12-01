Росія збільшила активність авіації: можливі ракетні удари по території України

Російські війська не відмовилися від масованих ракетних атак, зокрема, і по енергетичній інфраструктурі.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, авіація російських окупантів збільшила свою активність у порівнянні з минулими вихідними.

“Вже минуло вісім днів, відколи було завдано ракетного удару 23 листопада. Тому зберігаємо спокій. Зрозуміло, що ймовірність є, вона буде, ворог не відмовився від таких намірів. Але зрозуміло, що Повітряні сили, Збройні сили робитимуть все для того, щоб зменшити наслідки цих обстрілів, а саме — відбивати повітряну агресію ворога”, — наголосив Юрій Ігнат.

Також він додав, що українська авіація щодня знищує російські повітряні цілі та підтримує бойові дії наземних військ на фронті.

Нагадаємо, що російські кораблі в Чорному морі збирають розвіддані для потенційного удару. Ворожі носії ракет уже споряджені та підготовлені, а те, що вони час від часу заходять до пунктів базування, може свідчити про реагування на погоду, включно зі штормом.

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