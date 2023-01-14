Росія збільшила кількість "Калібрів" в Чорному морі: скільки там ракет

У суботу, 14 січня Російська Федерація збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі. Відомо вже про 20 ракет.

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Наразі загальний залп "Калібрів" складає 20 ракет", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Ракетна атака 14 січня

Зранку суботи окупанти атакували Київщину. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі. Також у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. Сталося займання, але його вдалося ліквідувати.

В ОВА наголосили, що РФ здійснила атаку на об‘єкти критичної інфраструктури. Також це підтвердили в ОП.

Також стало відомо, що росіяни вдарили ракетою по селу Копилів. Є влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна.

У ЗСУ повідомили, що, ймовірно, ракети летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії. Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

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