Росія збільшила кількість корабельного угруповання у Чорному морі

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі збільшилося з 4 до 13 одиниць. Серед них – два підводні ракетоносії, які споряджені 8 ракетами типу "Калібр".

Про це 24 Каналу повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона розповіла, що пуски з підводних ракетоносіїв виявити складніше для української ППО.

"Варто пам'ятати, що загроза нікуди не поділася. Те, що ворог намагався тримати нас у напрузі, абсолютно зрозуміло. Ми перебуваємо в умовах гібридної війни, і дуже велику роль відіграють інформаційні вкиди та операції", - зазначила вона.

Також Гуменюк додала, що ворог не має нової бойової тактики, яка призвела б до перемог, яких вимагає військово-політичне керівництво Росії.

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Нагадаємо, раніше керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони повідомила, що окупанти вишукують нову тактику, щоб ракетні удари були результативнішими. Саме тому вони підтягнули підводні ракетоносії, пуск з яких ускладнений для виявлення ППО.

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