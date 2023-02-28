Росія збільшила кількість корабельного угруповання у Чорному морі

Ворог намається тримати українців у напрузі
Корабельне угруповання ворога у Чорному морі збільшилося з 4 до 13 одиниць. Серед них – два підводні ракетоносії, які споряджені 8 ракетами типу "Калібр".
Про це 24 Каналу повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Вона розповіла, що пуски з підводних ракетоносіїв виявити складніше для української ППО.
"Варто пам'ятати, що загроза нікуди не поділася. Те, що ворог намагався тримати нас у напрузі, абсолютно зрозуміло. Ми перебуваємо в умовах гібридної війни, і дуже велику роль відіграють інформаційні вкиди та операції", - зазначила вона.
Також Гуменюк додала, що ворог не має нової бойової тактики, яка призвела б до перемог, яких вимагає військово-політичне керівництво Росії.
Нагадаємо, раніше керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони повідомила, що окупанти вишукують нову тактику, щоб ракетні удари були результативнішими. Саме тому вони підтягнули підводні ракетоносії, пуск з яких ускладнений для виявлення ППО.
Читайте також:
- Києву загрожує землетрус у 7 балів: сейсмолог розповів деталі
- Медведчук і Козак записали активи у будівельному бізнесі Києва на пенсіонерку – розслідування
- У чому важливість західної авіації для України: пояснення фахівців