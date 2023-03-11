Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

У Чорному морі Росія розташувала на бойовому чергуванні один ракетоносій. Загальний залп підготовлених до пуску "Калібрів" налічує 7 ракет.

Про це інформує ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 7 ракет", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. Тоді як в Середземному морі росіяни зменшили чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

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Додамо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що противник відстріляв майже весь свій запас.

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