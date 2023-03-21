Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

Росіяни збільшили корабельне угруповання у Чорному морі. Зараз напоготові 12 кораблів, з них два ракетоносії.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров.

За його словами, росіяни наростили кількість ракетоносіїв.

"Станом на 16.00 в Чорному морі корабельне угруповання збільшено майже вдвічі і тепер складається з 12 кораблів", - написав він.

На бойовому чергуванні перебуває два надводних носії, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів". Назаров зауважив, що загроза ракетних ударів лишається високою.

Зазначимо, Чорноморський флот РФ опинився практично у пастці, і навіть за бажання вивести його з Чорного моря росія не має такої можливості. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії Чорного моря.

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