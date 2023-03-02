Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: у ЗСУ розповіли про загрозу

Окупанти готові до застосування ракет.
Агресорка Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі. Наразі в акваторії перебуває 13 ворожих кораблів.
Про це повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк.
"Серед них чотири ракетоносії – два надводних і два підводних. Загальний залп "Калібрів" може складати 24 ракети високої точності", - заявила Гуменюк.
За її словами, виведення ракетоносіїв говорить про готовність до їхнього застосування, і необов’язково всі 24 "Калібри" є готовими до запуску.
Нагадаємо, Росія вгатила по Запоріжжю ракетами 2 березня. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей, серед них одна дитина.
Також ввечері 1 березня окупанти ракетами обстріляли цивільну інфраструктуру в Кременчуцькому районі Полтавської області.
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