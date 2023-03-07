Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: у ЗСУ розповіли про загрозу

В акваторії чергує два надводних та два підводних ракетоносії.

Агресорка Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Загальний зал "Калібрів" складає 24 ракети.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наразі в акваторії моря чергує два надводних та два підводних ракетоносії ворога. За її словами, рівень ракетної загрози високий. Втім, вона не виключає, що нарощування кількості ракет такод може бути елементом психологічного впливу,

"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті", - пояснює Гуменюк.

Разм з тим, за словами представниці зросла активність розвідувальних дронів. Окупанти намагаються частіше запускати безпілотники з півночі країни, бо на півдні їх успішніше виявляє та знищує українська ППО.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що агресорка Росія продовжуватиме запускати ракети по Україні, але змінить тактику. Так, є два ймовірних сценарії масованих ракетних атак: будуть здійснюватися з меншою інтенсивністю або з більшою перервою.

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