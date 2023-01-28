Росія збільшила кількість ракет "Калібр" у Чорному морі: в ОК "Південь" надали актуальну інформацію

Наразі у Чорному морі на чергуванні перебувають і великі десантні кораблі РФ.

Окупанти тримають у Чорному морі на чергуванні два великі десантні кораблі. Вони збільшили кількість суден там до 16-ти. Наразі загальний залп "Калібрів" може становити 20 одиниць ракет.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, незважаючи на шторм, окупанти намагаються грати м'язами.

"Ситуація в Чорному морі змінюється досить динамічно. Станом на зараз корабельне угруповання збільшено до 16 одиниць, додано ще один надводний ракетоносій. Зараз загальний залп "Калібрів" може становити 20 одиниць ракет. Це говорить про те, що незважаючи на шторм, ворог намагається. грати м'язами", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що росіяни тримають також на чергуванні два великі десантні кораблі. І хоча десантна операція, зокрема, висадка морського десанту приречена на абсолютний провал і вони в цьому вже мали можливість переконатися. Але для Росії саме стратегічне значення має піар.

"Чергування великих десантних кораблів, в принципі, не хитає нашої уваги, але добряче під такий шторм хитає особовий склад", - сказала Гуменюк.

Додамо, що українські експерти повідомляють: ЗСУ перебувають у готовності на випадок повторної спроби ворожого десанту висадитися з боку Чорного моря в Одеській та Миколаївській областях. Там заміновано підступи з моря.

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