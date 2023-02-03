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Росія збільшила кількість ракетоносіїв: скільки "Калібрів" у Чорному морі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росія збільшила кількість ракетоносіїв: скільки "Калібрів" у Чорному морі

Фото: ТАСС

Окупанти ймовірно готуються до нових обстрілів України

Росія у Чорному морі збільшила кількість ракетоносіїв. В угрупованні ворожого флоту знаходяться 2 ракетоносії.

Про це на речник Оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив в Telegram.

"В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі знов збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 10 кораблів 2 надводних носії "Калібрів", - написав він.

Назаров зазначив, що триває підготовка до можливих обстрілів України. Зокрема, окупанти посилили розвідку безпілотниками. 

"Не виключена і масовані ракетна атака із застосуванням авіації. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні", - попередив військовий.

Зауважимо, що вчора Росія тримала у Чорному морі лише один ракетоносій.

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Дата публікації
Перегляди
1612
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