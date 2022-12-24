Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі: скільки ракет є напоготові для ударів по Україні

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Станом на 24 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають11 російських кораблів, загальний залп - 20 ракет. У порівнянні із вчоранішнім днем, кількість ракет збільшилася на 16 одиниць.

Про це повідомляє ВМС ЗС.

За їхніми даними,

у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 11 ворожих кораблів, з них 3 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети;

"За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 30 суден, з них 2 судна рухалось з протоки Босфор, а до Чорного моря – 25 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.

Росія може атакувати Україну на Різдо чи Новий рік

Військовий експерт полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що новий ракетний удар Росії по енергетичній системі України може статись 25-30 грудня.

Такий же прогноз озвучив експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін. Він вважає, що російські терористи вкотре можуть атакувати Україну ракетами 25-29 грудня.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Російська Федерація може завдатии чергову масовану атаку по Україні найближчими днями. Напоготові вона має ві 70 до 90 ракет.

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