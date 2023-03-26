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Росія збільшила кількість ударних кораблів у Чорному морі: скільки"Калібрів" загрожує

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Росія збільшила кількість ударних кораблів у Чорному морі: скільки"Калібрів" загрожує

Фото: Associated Press

У ВМС ЗСУ розповіли про небезпеку з Чорного моря.

Станом на ранок неділі, 26 березня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 ворожих кораблів РФ, з них два носія крилатих ракет "Калібр" – загальний залп до 8 восьми ракет.  

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗС України.

В Азовське море Росія вивела два ворожих кораблі; у Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носія крилатих ракет "Калібр" – загальний залп до 20 ракет.

Там також наголосили, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних судах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що Чорноморський флот РФ опинився практично у пастці, і навіть за бажання вивести його з Чорного моря росія не має такої можливості. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії Чорного моря.

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Дата публікації
Перегляди
95
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