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Росія збільшила у Чорному морі кількість кораблів, є носії "Калібрів" – скільки ракет загрожує

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Росія збільшила у Чорному морі кількість кораблів, є носії "Калібрів" – скільки ракет загрожує

Росія 16 липня збільшила у Чорному морі кількість ворожих кораблів. / Фото: Associated Press

Росія збільшила у Чорному морі кількість носіїв ракет "Калібр".

Станом на ранок неділі, 16 липня, Росія збільшили кількість бойових кораблів у Чорному морі – з 9 до 11 одиниць. Серед них – два ракетоносії, загальний залп складає 12 "Калібрів". 

Про це в ефірі національного телеканалу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Оперативна ситуація змінилась. Вже 11 кораблів у Чорному морі. А в Середземному морі є один носій крилатих ракет "Калібр", я так розумію, він повернувся з поповнення запасів", – зазначив він.

Нагадаємо, Повітряні сили попередили українців про загрозу атаки авіації.

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Дата публікації
Перегляди
313
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