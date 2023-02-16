Росія збільшила використання авіації у війні проти Україні: британська розвідка пояснила причини

Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) продовжують розгортати більшу кількість літаків на підтримку операції в Україні, як вони це робили протягом багатьох місяців.

Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

На думку аналітиків, російські ставки у війні, ймовірно, збільшилися протягом останнього тижня після кількох тижнів більш спокійної діяльності. Повітряна активність наразі приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається від літа 2022 року.

"Водночас російська авіація продовжує значно відставати, оскільки обмежена постійною високою загрозою з боку української ППО та розосередженого базування через загрозу ударів по російських аеродромах. Російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою Росією територією, не маючи змоги виконувати свою ключову ударну роль ефективно", - кажуть розвідники.

В британській розвідці зазначають, що по всій Росії ПКС, ймовірно, зберігають майже неушкоджений флот із приблизно 1500 одиниць екіпажу військових літаків, незважаючи на втрату понад 130 від початку вторгнення.

"Однак малоймовірно що ПКС зараз готується до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки за поточних обставин на полі бою, вони, ймовірно, зазнають невиправданих втрат літаків", - зазначають експерти.

Раніше стало відомо, що масованого перекидання бойових літаків й вертольотів Росії до кордонів з Україною, за даними військового експерта Михайла Жирохова, наразі немає.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.