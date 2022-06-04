Росія збільшила використання тактичної авіації на Донбасі для підтримки свого наземного просування - розвідка Британії

Росія збільшила використання тактичної авіації на Донбасі для підтримки свого наземного просування - розвідка Британії

Використання некерованих боєприпасів призвело до руйнування населених пунктів.

На Донбасі російська повітряна активність залишається високою, оскільки її авіація завдає удари як із керованими, так і з некерованими боєприпасами.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого наземного просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь, щоб застосувати свою переважну вогневу міць.Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Поширене використання некерованих боєприпасів призвело до руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні збитки та жертви серед мирного населення.

У розвідці також зазначили, що нездатність Росії знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні війни обмежила її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ.

"Таким чином, російська повітряна діяльність здебільшого обмежувалася ударами в глибину з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень і припасів. Однак самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися", - зазначає Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/3W92EWHUmh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 4, 2022

Нагадаємо, окупанти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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