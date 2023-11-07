Росія збільшила виробництво ракет швидше, ніж прогнозували – ISW

Раніше у розвідці заявляли, що російському ВПК важко виробляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць через дефіцит іноземних комплектуючих.

Росіяни збільшили виробництво своїх високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що 6 листопада речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький заявив, що окупанти мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

Раніше, 28 серпня, Скібіцький заявляв, що російські сили мають у резерві 585 ракет великої дальності. Тобто за цей період російські сили збільшили свій ракетний резерв на 285 ракет.

6 листопада Скібіцький додав, що загалом у жовтні російські війська виготовили 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракети Х-32 і 4 балістичні ракети "Кинджал".

28 серпня Скібіцький заявив, що російським оборонним підприємствам важко виробляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць через дефіцит іноземних комплектуючих.

"Тож збільшення російських резервів на 285 ракет з кінця серпня, а також виготовлення 115 із них в жовтні, вказує на те, що Росія збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося", – зазначили аналітики ISW.

Скібіцький також прокоментував російське виробництво безпілотників, заявивши, що Іран все ще може відправляти до РФ невеликі партії Shahed. Він також заявив, що Росія почала нарощувати власне виробництво безпілотників Shahed з компонентами з Ірану, в тому числі на заводі в Татарстані.

На його думку, прогнозовані російські ракетні та безпілотні удари по українській енергетичній інфраструктурі майбутньої зими, швидше за все, не будуть такими "примітивними", як серія ударів взимку 2022-2023 років.

Раніше ТСН.ua з'ясовував, чи готова Україна до чергової воєнної зими та які цілі може обрати для ударів ворог.

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