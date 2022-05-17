Росія посилить артилерійські удари, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі - британська розвідка

Росія посилить артилерійські удари, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі - британська розвідка

Армія РФ збільшила кількість артилерійських обстрілів, аби зменшити кількість вильотів своїх винищувачів через великий ризик їхньої втрати.

Найближчими тижнями Росія, ймовірно, продовжить сильно покладатися на масовані артилерійські обстріли, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

"Росія вдалася до все більшої залежності від артилерійських обстрілів через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати регулярними вильотами бойових літаків за межі своєї лінії фронту", - заявляє міністерство.

Також зазначається, що у Чернігівській області приблизно 3500 будівель було зруйновано або пошкоджено під час просування Росії до української столиці. 80% збитків завдано житловим будинкам.

"Масштаби цієї шкоди вказують на готовність Росії застосувати артилерію проти населених районів, мінімально враховуючи дискримінацію або пропорційність", - йдеться у дописі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/PuqLnVGj0Q — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 17, 2022

Нагадаємо, Росія втратила 27 900 своїх військовослужбовців у війні проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів.

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