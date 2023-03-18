Росія збільшить набір до армії для війни з Україною - розвідка Британії

Влада Росії, швидше за все, змінить вікову категорію, щоб збільшити чисельність війська.

Російська влада, ймовірно, готується сприяти ширшому призову на військову службу для забезпечення своїх військових потреб.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у розвідці, 13 березня 2023 року депутати російської Думи внесли законопроект про зміну вікової категорії призову на військову службу на чоловіків у віці 21-30 років з нинішніх 18-27 років. Ймовірно, закон буде прийнятий і набуде чинності в січні 2024 року.

"Росія продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь в операціях в Україні, хоча принаймні сотні, ймовірно, служили через адміністративні плутанини або після того, як їх примусили підписати контракти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, влада Росії, швидше за все, змінить вікову категорію, щоб збільшити чисельність війська, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити.

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"Навіть якщо Росія й надалі утримуватиметься від використання призовників у війні, додаткові строковики вивільнять більшу частину професійних солдатів для боротьби, - додають у розвідці.

Напередодні британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні.

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