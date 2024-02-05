Росія збільшує витрати на війну – розвідка Британії назвала джерела коштів

Уряд Росії має амбітні плани щодо збільшення військових витрат 2024 року – на 26%. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%.

Проте запланований цільовий показник доходів Росії на 2024 рік навряд чи буде досягнутий, як передбачено бюджетним планом. Цілком можливо, що уряду доведеться розглянути інші заходи політики для фінансування запланованих витрат.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, уряду Росії доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

"Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, з урахуванням інфляційного тиску або обмежження майбутнього економічного зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення до України", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, розвідка Британії пояснила, для чого тисячі "вагнерівців" залишаються у Білорусі.

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