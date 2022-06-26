Росія збільшує військову присутність у Білорусі: підтягує літаки - ГУР

На території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Росія, яка зранку 26 червня завдала ракетного удару по Києву, збільшує військову присутність в Білорусі. Зокрема, керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі", - йдеться у повідомленні.



У ГУР нагадують, що з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання.

"Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт", - додали у розвідці.

Нагадаємо, у Донецькій області помітили колони ворожої техніки. Вже кілька днів поспіль вони їдуть через Маріуполь.

Українська розвідка попереджає про заходження ворога з Білорусі

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