Росія збирається шпигувати за Україною за допомогою іранського супутника

Новий супутник, який Росія готується запустити від імені Ірану наступного тижня, за планом має допомагати військовим зусиллям РФ в Україні.

Супутник, який Москва фактично запустить руками Ірану, значно розширить можливості Тегерана щодо стеження за військовими цілями на Близькому Сході. Водночас, перш за все, Путін планує використати його для власних цілей в Україні.

Про це пише Washington Post.

Російське космічне агентство "Роскосмос" оголосило про запуск супутника 9 серпня, який отримав назву "Хайям". Таким чином РФ виконає угоду, укладену з Іраном майже чотири роки тому. Росія погодилася побудувати та запустити систему Канопус-V, яка включатиме камеру високої роздільної здатності, яка дасть Тегерану безпрецедентні можливості, зокрема майже безперервний моніторинг чутливих об’єктів в Ізраїлі та Перській затоці.

Однак Іран може не відразу взяти супутник під контроль. Росія повідомила Тегерану, що планує використовувати супутник протягом кількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями в Україні.

Адміністрація Байдена уважно стежила за супутниковими зусиллями Ірану, які просувалися паралельно з розробкою Іраном більш потужного ракетного флоту. Представники адміністрації президента США відмовилися коментувати незавершений російський запуск або наміри Москви використовувати супутник для спостереження за полем бою в Україні.

Слід зазначити, що запуск супутника є останнім показником посилення військової та політичної співпраці між Москвою та Тегераном. Про це було оголошено через два тижні після візиту президента Росії Володимира Путіна до Тегерана для зустрічі з лідером Ірану Алі Хаменеї, який згодом привітав "довгострокову співпрацю" свого уряду з Москвою.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, адміністрація президента США заявила, що РФ могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

Згодом представник МЗС Ірану Насер Канаані не підтвердив інформацію про передавання Росії партії бойових безпілотників. Проте керівництво РФ зверталося з таким проханням.

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