Росія збирається тягнути війну до кінця року: стало відомо причини

Росія може намагатися затягнути війну проти України до кінця цього року.

Окупанти сподіваються, що енергетична криза у світі, яка може виникнути ближче до зими, змусить Захід "домовлятися" з Москвою.

Про це заявив радник очільника МВС України Віктор Андрусів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Росіяни планують мінімально тягнути до кінця року. Пояснюю чому - згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими почнеться серйозна енергетична криза, і почнуться проблеми з опаленням, і в Україні теж ці проблеми почнуться, і проблеми серйозні з економікою. Бо ціни на енергоносії дуже сильно ростуть, і наразі ставка кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, скажімо так, що треба домовлятися з РФ. І якщо вони (окупанти - ред.) протримаються до кінця року, то тоді вони очікують, що з ними будуть домовлятися по тому, що вони вимагають", - пояснив Андрусів.

Нагадаємо, оператор національної енергосистеми Фінляндії Fingrid підтвердив, що до країни більше не надходить електроенергія з Росії.

Чи зважаться партнери України повністю відмовитися від російських енергоносіїв

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