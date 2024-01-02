Росія може знов розпочати наступ на Чернігівщину: Чаус розповів про загрозу

Чи окупанти це зроблять, чи ні, залежить і від того, наскільки українці нарощуватимуть фортифікації.

Росія наразі здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини.

Про це заявив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на пресконференції.

За словами Чауса, російські війська дійсно здатні мобілізовуватися за короткий період часу, але стоїть питання чи будуть вони це робити.

"Чи вони це зроблять, чи ні, залежить і від того наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Вони все бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію. Фортифікація 2023 року відносно фортифікації 2022 року – це зовсім інший рівень. Зараз ми й далі будемо підсилювати цей аспект. Чим більше ми це будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області", – говорить він.

За словами начальника Чернігівської ОВА, на 2023 рік для будівництва військових, інженерних і фортифікаційних споруд, було передбачено 363 мільйони гривень з резервного фонду держбюджету. Використали понад 217 мільйонів гривень (59,9%).

Нагадаємо, росіяни намагаються прорвати кордон на Чернігівщині та Сумщині. До 10 ворожих ДРГ на місяць заходить на північ України.

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