Росія здійснила масовану атаку дронами по Україні: перші подробиці

Російські окупанти вночі та зранку 31 липня здійснили одну з наймасованіших атак по Україні ударними дронами за всю повномасштабну війну. Головною ціллю агресора став Київ.

Про подробиці атаки повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89 ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару – Київщина", - йдеться у повідомленні.

Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136".

"Таку ж кількість "Шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Із 89-ти ударних БпЛА "Shahed-131/136", виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину", - додали у відомстві.

Нагадаємо, російські війська вранці, 31 липня, влаштували другу хвилю атаки на Київ безпілотниками. Однак вони не досягли своїх цілей, адже були збиті силами ППО.