Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни — Галущенко

Міністр енергетики України зазначив, що наслідки можуть бути і для сусідніх держав.

Росія у вівторок, 15 листопада, здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.

Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Україні Герман Галущенко.

"Сьогодні знову Росія завдає масштабні ракетні удари по об'єктах енергетики. Це наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни", — зазначив він.

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За словами міністра, атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких держав-сусідів.

"Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. Запроваджені аварійні відключення", — додав Галущенко.

За його словами, після поразок на військовій і міжнародній аренах РФ здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими.

"Прошу всіх поставитись з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ", — резюмував Галущенко.

До слова, молдавський віце-прем`єр-міністр Андрей Спину повідомив, що у Молдові відбулось масове відключення електропостачання через обстріл Росією України.

Нагадаємо, російська армія під час масованої атаки у вівторок, 15 листопада, випустила по Україні близько 100 ракет. Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні з 24 лютого.

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