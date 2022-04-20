Росія здійснює перекидання до України додаткових підрозділів окупантів – Генштаб

Зокрема, російські окупанти поповнюють запаси матеріально-технічних засобів.

Російська влада планує повністю встановити контроль над Луганською та Донецькою областями. Задля цього, РФ здійснює перекидання до України додаткових підрозділів окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, на залізничній станції "Куп'янськ-Сортувальний" зафіксовано розвантаження ешелону з озброєнням та військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів.

"Підрозділи окупантів продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних засобів з території Російської Федерації. Триває перекидання додаткових підрозділів окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Волинському і Поліському напрямках ворог 20 квітня активних дій не проводив. Утім, зберігається імовірність ракетних ударів підрозділами повітряно-космічних сил військ РФ по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з використанням аеродромної мережі та повітряного простору республіки Білорусь.

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