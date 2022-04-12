Росія здійснює прискорену підготовку військових, щоб перекинути їх на війну

Російським командуванням переглядаються умови контрактів військових.
Російська влада здійснює прискорену підготовку військових для перекидання їх на війну проти України.
Про це 12 квітня повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Одночасно, з метою посилення угруповання, ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі російської федерації, злагодження підрозділів росгвардії та їх переміщення до прикордонних з Україною районів. Російським командуванням переглядаються умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами росії та унеможливлення їх розірвання з боку військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
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