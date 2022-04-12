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Росія здійснює прискорену підготовку військових, щоб перекинути їх на війну

Дата публікації
Перегляди
2005
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Росія здійснює прискорену підготовку військових, щоб перекинути їх на війну

Фото: Командування десантно-штурмових військ ЗСУ

Російським командуванням переглядаються умови контрактів військових.

Російська влада здійснює прискорену підготовку військових для перекидання їх на війну проти України. 

Про це 12 квітня повідомили у Генштабі ЗСУ. 

"Одночасно, з метою посилення угруповання, ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі російської федерації, злагодження підрозділів росгвардії та їх переміщення до прикордонних з Україною районів. Російським командуванням переглядаються умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами росії та унеможливлення їх розірвання з боку військовослужбовців", - йдеться у повідомленні. 

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