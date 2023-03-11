Росія жорстоко вдарила по Херсонщині: влада повідомила трагічні новини (фото)

За минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонщини, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Є жертви серед цивільного населення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"На жаль, три людини загинули, ще п'ятеро дістали поранення. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", – написав він.

Фото: ГУ НП в Херсонській області

Нагадаємо, російська армія 9 березня з важкої артилерії та "Градів" 79 разів обстріляла Херсонську область, випустили по населених пунктах 407 снарядів. Чотири людини загинули, троє — поранені.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Фото: ГУ НП в Херсонській області

Останнім часом західні військові аналітики та журналісти почали все частіше говорити, що українські війська можуть вже навесні перейти у контрнаступ. Наприклад, в оглядах американського Інституту вивчення війни вже кілька разів лунали такі прогнози. Називався і ймовірний напрямок наступу – південь України.

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