Росія жорстоко вдарила по Херсонщині: влада повідомила трагічні новини (фото)

Загарбники не припиняють обстріли.
За минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонщини, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Є жертви серед цивільного населення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
"На жаль, три людини загинули, ще п'ятеро дістали поранення. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", – написав він.
Нагадаємо, російська армія 9 березня з важкої артилерії та "Градів" 79 разів обстріляла Херсонську область, випустили по населених пунктах 407 снарядів. Чотири людини загинули, троє — поранені.
Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.
Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.
Останнім часом західні військові аналітики та журналісти почали все частіше говорити, що українські війська можуть вже навесні перейти у контрнаступ. Наприклад, в оглядах американського Інституту вивчення війни вже кілька разів лунали такі прогнози. Називався і ймовірний напрямок наступу – південь України.
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