Росія зі своєю території закидала мінами Сумщину: голова ОВА розповів про наслідки терору окупантів

В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що впродовж 13 жовтня російські військові зі своєю території обстрілювали регіон.

Про це очільник області написав у телеграм-каналі.

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"Білопільська громада: майже об 11 ранку 3 міни. Після 11 - ще 18 мін, вже по іншій частині громади.

Ворожбянська громада: ближче до опівдня 7 мін по околицях Ворожби.

Зноб-Новгородська громада: о 14 годині від росіян прилетіла міна (120мм)", - зазначив посадовець.

Також, за уточненим даними, вранці 13 жовтня від 7 до 9 ранку було два обстріли: 15 мін та 15 артснарядів прилетіло з території Росії по різним частинам Миропільської громади.

Окрім того, у Великописарівській громаді близько 17 години водій вантажівки під час маневрування наїхав на міну, яка зірвалася. Внаслідок інцидента пошкоджений причеп автомобіля. Водій живий.

Живицький наголосив, що в усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

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Ракетний обстріл Харківської області 13 жовтня

Російські війська ввечері, 13 жовтня, обстріляли Харків та область. Вони поцілили по об'єктах критичної інфраструктури, через що подекуди відсутнє світло. Голова ОВА Олег Синєгубов поінформува, що енергетики вже працюють над відновленням світла. А на місцях удару працюють профільні служби та правоохоронці.

На Харківщині вранці 13 жовтня російські військові обстріляли звільнений Куп'янськ. Зранку артилерією поцілили по середмістю. Від обстрілів зайнялися три крамниці. За даними рятувальників, минулося без потерпілих.

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