"Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто": Зеленський прокоментував влучення ракети РФ у будинок в Запоріжжі

Російські окупанти вдень 22 березня вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі.

Військові злочинці РФ вдарили ракетою по багатоповерхівці в Запоріжжі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російська ракета влучила в багатоповерховий будинок.

“Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати “просто звичайним днем” в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя”, - наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці. Снаряд влучив у будинок на рівні, орієнтовно, четвертого-шостого поверхів.

Нагадаємо, що військові злочинці РФ завезли росгвардію на територію Запорізької області. Керує ними представник СОБРа з Москви.

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