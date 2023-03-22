"Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто": Зеленський прокоментував влучення ракети РФ у будинок в Запоріжжі

Російські окупанти вдень 22 березня вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі.
Військові злочинці РФ вдарили ракетою по багатоповерхівці в Запоріжжі.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.
За його словами, російська ракета влучила в багатоповерховий будинок.
“Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати “просто звичайним днем” в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя”, - наголосив Володимир Зеленський.
Зазначимо, що окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці. Снаряд влучив у будинок на рівні, орієнтовно, четвертого-шостого поверхів.
Нагадаємо, що військові злочинці РФ завезли росгвардію на територію Запорізької області. Керує ними представник СОБРа з Москви.
Читайте також: