Росія зігнала понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів на кордон з Україною - Генштаб

Росія зігнала понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів на кордон з Україною - Генштаб

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу Державного кордону України.

Зокрема, окупанти збирають авіацію, яку активно втрачають в Україні.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 20 квітня.

"На території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів", - розповіли в Генштабі.

Також ворог продовжує часткове блокування Харкова.

"Намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури", - додали в Генеральному штабі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що зберігається імовірність ракетних ударів підрозділами повітряно-космічних сил військ РФ по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з використанням аеродромної мережі та повітряного простору республіки Білорусь.

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