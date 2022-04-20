Росія зігнала понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів на кордон з Україною - Генштаб

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу Державного кордону України.
Зокрема, окупанти збирають авіацію, яку активно втрачають в Україні.
Про це повідомляє Генеральний штаб України 20 квітня.
"На території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів", - розповіли в Генштабі.
Також ворог продовжує часткове блокування Харкова.
"Намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури", - додали в Генеральному штабі.
Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що зберігається імовірність ракетних ударів підрозділами повітряно-космічних сил військ РФ по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з використанням аеродромної мережі та повітряного простору республіки Білорусь.
Читайте також:
Розпочався масований наступ росіян на Запоріжжі: людей просять евакуюватися
"Окупанти КАМАЗами вивозять трупи і кидають техніку": Гайдай про втрати ворога на Луганщині
Окупанти взяли під контроль Кремінну: бої за місто тривали три доби - ОВА