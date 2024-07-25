"Росія зламає об Україну зуби": Сенцов сказав, як довго триватиме війна

Якщо віддати Росії окуповані території, війна не закінчиться, а буде лише відтермінована, адже Путіну потрібна вся Україна.

Війна в Україні триває вже десять років і поки що немає ознак, що вона скоро закінчиться.

Таку думку український режисер, командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов висловив в інтерв’ю "BBC News Україна".

"Розумієте, я бачу лише ті сектори, де працюю. Я командир підрозділу. І те, що бачу на власні очі, про те й можу говорити. Якщо віддати Путіну ті території просто так, то це означатиме нашу часткову поразку й відтермінування війни. Він не зупиниться. Йому не потрібен був лише Крим, чи Донбас, чи Херсонська область. Путіну потрібна вся Україна. Він йтиме далі, щоб розширити зону свого впливу", – зауважив військовий.

На його думку, в Європі розуміють реальну ситуацію, особливо у сусідніх з Україною та Росією країнах.

"Для них краще, щоб бойові дії велися на території України. 5 стаття Північноатлантичного Альянсу – це для них "головний біль"", – зазначив Сенцов.

Він додав, що Україна залежить від військової підтримки Заходу, зокрема від постачання озброєння та боєприпасів.

"Від нас – люди й управління. Щодо участі іноземних громадян, то вони вже воюють. Але це одиничні приклади, це добровольці. Ідеться про десятки, сотні людей, які чисельно відповідають батальйону. Звісно, варто підтримувати залучення іноземних людських ресурсів. Вони нам потрібні. Водночас маємо самі мобілізуватися, покращити управління армією, воювати розумніше, ефективніше", – сказав військовий.

За його словами, Росія буде йти далі, скільки зможе. Але Україна може зупинити агресора.

"Можливо, ми не зможемо перемогти її військовими шляхом, вийти на кордони 1991 року та зайти в Крим. Але ми переможемо дещо інакше: коли Росія зламає об Україну зуби й сама піде геть, тому що їй буде не до нас, можливо, через її внутрішні процеси", – впевнений Олег Сенцов.

Нагадаємо, Олег Сенцов зазначив, що про мобілізацію з суспільством потрібно розмовляти як з дорослими людьми. І мають бути чесні правила для всіх.

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