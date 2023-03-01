Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" загрожують Україні

Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі із п’яти до чотирьох станом на 1 березня і ситуація там змінюється досить динамічно.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Обстановка в Чорному морі змінюється досить динамічно і наразі ми фіксуємо зменшення корабельного угрупування Російської Федерації. Зокрема, заведено один ракетоносій у пункт базування. Тобто зараз їх чотири і загальний сумарний залп ракет може сягати 24 "Калібрів", – описала ситуацію Гуменюк.

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Вона також запевнила, що Сили оборони України ретельно стежать за діями росіян. Зокрема, йдеться про стеження за тим, як ворог узгоджує свої дії з тактичною авіацією в окупованому Криму та стратегічною авіацією на різних аеродромах.

Нагадаємо, 28 лютого Гуменюк попередила про ймовірність підготовки Росії до нової масованої ракетної атаки по Україні, яка можлива протягом двох діб.

Зауважимо, що в ніч проти 1 березня окупанти з півночі запустили по Україні дрони-камікадзе. На Полтавщині вдалося збити до п’яти ворожих безпілотників, про їхні удари не повідомлялося.

Додамо, що раніше після атаки дронами росіяни запускали по Україні ракети, однак протягом останніх днів цього не відбувалося. Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, це не означає, що ворог змінив свою тактику.

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