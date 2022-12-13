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Росія змінила схему польотів своїх бомбардувальників: у ГУР розповіли деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росія змінила схему польотів своїх бомбардувальників: у ГУР розповіли деталі

Фото: Associated Press

Москва ще залишила ракет на три-п'ять масованих ракетних ударів

Агресорка Росія від жовтня змінила схему польотів своїх бомбардувальників для ракетних ударів. Зараз літаки не входять до повітряного простору країни. Вони обирають обхідні маршрути, щоб не потрапити під приціл українських систем ППО.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький в інтерв'ю The New York Times.

За його словами, розвідка має приблизно годину після зльоту бойових російських літаків, аби  відстежити їхні польоти, перш ніж пілоти доберуться до зони нанесення вогню і запустять ракети.

Скибицький каже, що РФ  має чотири основні напрями, звідки їхні збройні сили намагаються проникнути в український повітряний простір:

  • з Чорного моря на півдні;
  • із району навколо Каспійського моря на південному сході;
  • із Росії на сході;
  • з Білорусі на півночі.

За підрахунками розвідників, Росія ще залишила ракет на три-п'ять масованих ракетних ударів. "Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, Скібіцький заявляв, що Росія виготовила від початку повномасштабного вторгнення до України 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр". За місяць РФ може виробляти близько 40 нових ракет.

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Дата публікації
Перегляди
602
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