"Росія змінила стратегію та плани. Але це не означає зупинення війни": Єрмак розповів про дії ворога в інтерв'ю CNN

"Росія змінила стратегію та плани. Але це не означає зупинення війни": Єрмак розповів про дії ворога в інтерв'ю CNN

Заява РФ про те, що вони нібито відводять свої війська за деякими напрямками, не відповідає дійсності. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не бачить відведення військ.

Україна потребує постачання якомога більших обсягів зброї, адже наша країна щодня платить дуже високу ціну, захищаючи в боротьбі проти агресора цінності демократичного світу. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю провідній міжнародній журналістці американської телекомпанії CNN Крістіан Аманпур.

Андрій Єрмак зазначив, що Україна не бачить реального підтвердження заяв Росії щодо відведення військ з окремих напрямів фронту.

"Ми вважаємо, що вони змінили стратегію та плани. Але це, на жаль, не означає закінчення війни. Я можу сказати, що ситуація залишається досить важкою. Особливо я хочу зупинитися на гуманітарній ситуації – все дуже погано", – сказав він.

Керівник Офісу президента наголосив, що в катастрофічному становищі перебуває Маріуполь, де люди помирають без їжі та води, а росіяни не дозволяють їм покинути місто.

"Росіяни не дозволили мешканцям залишити місто. Російські війська вивезли тисячі містян до Росії", – зауважив Андрій Єрмак.

За його словами, катастрофа в Маріуполі дуже схожа на блокаду Ленінграда в часи Другої світової війни.

"Наша українська позиція є дуже відкритою й дуже прозорою: ми хочемо зупинити цю війну, ми хочемо, щоб російські війська були виведені з нашої території. Ми наполягаємо, щоб були відкриті гуманітарні коридори, особливо з Маріуполя", – зазначив керівник Офісу президента.

Андрій Єрмак наголосив, що українська делегація продовжує важкі перемовини з росіянами, і проведення зустрічі у Стамбулі є підтвердженням такого діалогу.

"Я можу сказати, що в нас є дуже принципові позиції, і ми не хочемо йти на жодні компроміси, які стосуються нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету. Ми готові продовжувати обговорення, наша делегація працює цілодобово сім днів на тиждень у відеоформаті. Вчора це відбулося наживо. У мене є невеликий оптимізм щодо цього. Ми продовжуємо цю розмову", – сказав Єрмак.

Андрій Єрмак зазначив, що президент Володимир Зеленський у своїх зверненнях до парламентів країн світу наголошує на необхідності збільшення обсягів постачання зброї Україні.

Він також додав, що Україна потребує зброю для продовження нашої боротьби.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росії просунулися в переговорному процесі, тож сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів.