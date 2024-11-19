Росія змінила тактику боїв у Курській області: у ЗСУ розкрили подробиці

Російські війська змінили тактику боїв у Курській області, почавши активно атакувати українські позиції вночі.

Про це розповів в етері телемарафону "Єдині новини" представник комендатури ЗСУ в місті Суджа Олексій Дмитрашковський.

Дмитрашковський повідомив, що ворог тепер зосереджує свої зусилля на атаках вночі.

"Ворог постійно атакує, маневрує, і дещо змінилася його тактика. Він починає працювати не рано вранці, як це було, а починає з ночі. Колони висуваються вночі і намагаються вклинитися в оборону ЗСУ, а потім противник розширює плацдарми", — сказав він.

Він повідомив, що окрім авіаударів по українських позиціях, російські війська регулярно обстрілюють мирні райони. Щонайменше чотири села в Курській області — Свердлікове, Лебедівка, Дар'їне та Мала Локня — повністю знищено. Хоча населення цих населених пунктів евакуювали, декілька людей все ще залишаються там.

Спікер додав, що Суджа також постійно зазнає обстрілів, причому удари стають все ближчими до місць, де ховаються цивільні, які евакуюються з зруйнованих сіл.

Нагадаємо, інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська просунулися до головного українського виступу в Курській області, зокрема до північної частини Малої Локні. Російські "мілблогери" також стверджували про просування в районі Нижнього Клину та біля Мартинівки, але ISW не знайшло підтверджень цим заявам.

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