Росія змінила тактику і поки хоче окупувати один з регіонів України

Росія змінила тактику і поки хоче окупувати один з регіонів України

Росія змінила тактику у війні. Армія РФ після того, як не змогла вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, почала дробити завдання.

Наразі у російських військових завданням номер один є захопити усю Луганську область. Як повідомляють в Міністерстві оборони України, керівництво РФ поставило новий дедлайн - до 26 червня.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у понеділок, 20 червня.

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"Власне, зараз вони (російська війська - ред.) намагаються захопити усю Луганську область, а команди, які їм дають, вони з такою датою, як я називала. Насправді, боротьба дуже складна. І тут робити якісь точні прогнози вкрай складно, тому що це динаміка. Щопівгодини ситуація змінюється", - сказала вона.

Маляр наголосила, що Збройні Сили України зі свого боку роблять усе можливе для того, щоб не дати ворогу зайняти Луганську область і не дати оточити українські війська.

"З усіх можливостей, які є сьогодні у ЗСУ, вони завдають ворогу дуже багато втрат. Це мається на увазі і в особовому складі, і в техніці. Потрібно розуміти реалії, ми не приховуємо, що у ворога є перевага у кількості особового складу і у кількості озброєння. Тому тут потрібно розуміти, проти кого зараз стоять ЗСУ. З одного боку, українські захисники значно професійніші, з іншого боку, у ворога більше зброї", - зауважила вона.

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Вона підкреслила, що від початку війни спостерігається максимальна інтенсивність боїв. За її словами, зараз відбуваються вирішальні бої, зокрема, якщо говорити про місто Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, у понеділок, 20 червня, протягом 3 годин російська війська завдали по півдню країни масованого ракетного удару 14 ракетами. Внаслідок чого в Одеській області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад.

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