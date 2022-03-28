Росія змінила тактику ракетних обстрілів України: експерт пояснив навіщо та чого чекати далі

Росія змінила тактику ракетних обстрілів України: експерт пояснив навіщо та чого чекати далі

Зазнавши проблеми з логістикою через західні санкції, РФ намагається в міру своїх сил влаштувати таке ж в Україні.

Росія змінює тактику ракетних ударів і починає бити по нафтобазам. Таким чином вона хоче відрізати Україні можливість розпочати посівну кампанію, а також постачання паливом великих транспортних об'єктів.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав експерт Українського інституту майбутнього, політолог Ігар Тишкевич.

За його словами, РФ, зазнавши проблеми з логістикою через західні санкції, намагається в міру своїх сил влаштувати таке ж в Україні. І це в той час, коли в країні починається посівна та паливо з нафтобаз, по яких стріляють окупанти, необхідно сільгоспвиробникам. До того ж, паливо необхідне й “Укрзалізниці”, яка зараз проводить евакуацію місцевих мешканців із гарячих точок. Страждає також автотранспорт.

“На даний момент критичних збитків у масштабах країни РФ не завдала. Але, давайте поставимо собі питання: чи можливе гарантоване прикриття всіх великих складів палива? Очевидно, що Кремль намагається створити проблеми із забезпеченням по лініях: Львів-Рівне-Житомир-Київ та Луцьк-Рівне-Житомир-Київ. Це спроба убезпечити своє поліське угруповання від потужного флангового удару з боку Житомира та Овруча. Точніше відтягнути момент такого удару”, — наголосив політолог Ігар Тишкевич.

Він також зазначив, що Україна та РФ є прямими конкурентами на світових ринках із пшениці. Внаслідок чого окупанти також згодом можуть атакувати склади із продовольством, додає політолог.

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