Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні: авіаексперт розповів деталі

Російські війська активно застосовують ракети з балістичною траєкторією, які важче перехоплювати. Це підтверджують останні атаки.

Російські війська під час нічних атак почали змінювати тактику нанесення ракетних ударів, використовуючи нові методи для ускладнення роботи української ППО.

Про це в ефірі "Суспільне" розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський.

За його словами, ворог спершу запускає ударні дрони "Шахед", а вже потім – крилаті та балістичні ракети. Окрім того, росіяни збільшують кількість крилатих ракет, які запускаються з тактичної авіації – зокрема, X-59 і Х-69.

"Більшість ракет летіли в одну точку, що ускладнювало роботу засобів ППО. Поменшало стратегічної авіації з використанням ракет Х-101 і Х-555, але ворог активно використовує залишки "Калібрів" з кораблів Чорноморського флоту та додає балістичні ракети", – пояснив Храпчинський.

Експерт зазначив, що російські війська активно застосовують ракети з балістичною траєкторією, які важче перехоплювати. Це підтверджують останні атаки.

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"Україні потрібно суттєво збільшувати наявність таких систем ППО, як Patriot і SAMP-T", – наголосив він.

На його думку, Кремль усвідомлює високу вартість застосування стратегічної авіації та далекобійних ракет, а також зміцнення української ППО, зокрема, завдяки появі F-16.

"Поява F-16 дозволяє нам оперативно перехоплювати крилаті ракети у повітряному просторі, тому зараз основний акцент росіяни роблять на удари по прифронтовій і прикордонній зоні, де більше уразливих місць", – пояснив Храпчинський.

Він також додав, що окупанти активно шукають системи ППО на цих територіях, аби завдати по них удару.

Нагадаємо, що вночі проти 11 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування та безпілотниками. Росіяни випустили до 19 ракет і 124 БпЛА Shahed, а також дронів-імітаторів інших типів. ППО збила 55 дронів.