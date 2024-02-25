Росія змінила тактику щодо обстрілів енергосистеми: міністр зробив заяву

Росіяни зрозуміли, що не зможуть завдати великої шкоди усій енергосистемі.

Росія змінила тактику щодо обстрілу енергосистеми України. Тепер окупанти щодня атакують енергетичні об'єкти в деяких регіонах, щоб вплинути на економіку країни.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону у неділю, 25 лютого.

"Якщо минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни з метою досягти блекауту держави, то цієї зими вони обрали іншу тактику - атакують певні регіони, тобто, енергосистему певних регіонів, в першу чергу, промислових. Тобто вони через енергетику намагаються вплинути на економіку, щоб зупинити найбільші виробництва", - пояснив міністр.

Як пояснив Галущенко, росіяни зрозуміли, що не зможуть завдати великої шкоди усій енергосистемі, тому змінили тактику.

"Важливо те, що минулу зиму, коли витратили до 2 тисяч ракет й дронів для того, щоб вразити всю енергосистему - вони по факту зазнали поразки", - зазначив міністр.

Нагадаємо, росіяни атакували прифронтову ТЕС, внаслідок чого постраждало 9 енергетиків.

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