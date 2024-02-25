Росія змінила тактику щодо обстрілів енергосистеми: міністр зробив заяву

Росіяни зрозуміли, що не зможуть завдати великої шкоди усій енергосистемі.
Росія змінила тактику щодо обстрілу енергосистеми України. Тепер окупанти щодня атакують енергетичні об'єкти в деяких регіонах, щоб вплинути на економіку країни.
Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону у неділю, 25 лютого.
"Якщо минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни з метою досягти блекауту держави, то цієї зими вони обрали іншу тактику - атакують певні регіони, тобто, енергосистему певних регіонів, в першу чергу, промислових. Тобто вони через енергетику намагаються вплинути на економіку, щоб зупинити найбільші виробництва", - пояснив міністр.
Як пояснив Галущенко, росіяни зрозуміли, що не зможуть завдати великої шкоди усій енергосистемі, тому змінили тактику.
"Важливо те, що минулу зиму, коли витратили до 2 тисяч ракет й дронів для того, щоб вразити всю енергосистему - вони по факту зазнали поразки", - зазначив міністр.
Нагадаємо, росіяни атакували прифронтову ТЕС, внаслідок чого постраждало 9 енергетиків.
Читайте провідні новини
- 22-річний француз загинув у війні за Україну – його останні слова сколихнули планету
- Чотири сценарії війни очима Заходу: від перемоги Росії, до поступок і переговорів на невигідних для України умовах
- Законопроєкт про мобілізацію “вдарить” по всіх: скандальні пункти розізлили людей і бізнес