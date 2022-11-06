Росія змінила тактику війни проти України: у Зеленського назвали три нових пункти

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Росія змінила тактику війни проти України. Держава-терористка почала акцентувати увагу на трьох нових пунктах.

Про це він розповів в етері телеканалу FreeDOM.

Михайло Подоляк зазначив, що РФ після провалу бліцкригу почала будувати свою тактику довкола трьох пунктів: перевела свою економіку на військові рейки, веде геноцидний тип війни, вкидає наративи про тактичну ядерну зброю, "брудну бомбу" або вибух на ЗАЕС.

"Все це говорить про пошук владою РФ можливості призупинити наступ ЗСУ, а також створити тиск на громадську думку в інших країнах та вимотати громадську думку в самій Україні", - наголосив радник керівника Офісу президента.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на нашу державу. Російські окупанти рушили на Україну з півночі, півдня та сходу. У Кремлі хотіли змінити законну владу в Україні та встановити свій маріонетковий режим.

Проте українські захисники зупинили наступ окупантів та провели кілька успішних контрнаступів - на півночі України та у Харківській області. Зараз українські захисники продовжують звільняти південь нашої держави.

Росія ж від "взяття Києва за три дні" перейшла до оголошення "часткової" мобілізації та купівлі зброї в Ірану.

Зараз російський диктатор Путін почав ядерну істерику та натякає на застосування на війні проти України ядерної зброї.

Читайте також: