Росія змінить тактику щодо ракетних обстрілів: військовий експерт попередив про небезпеку

Коваленко зазначив, що окрім дефіциту ракет у РФ з'явилася ще одна проблема.

Росіяни мають намір запускати ще більше ракет за один раз але паузи між обстрілами стануть довшими.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, російське командування шукає шляхи підвищення ефективності застосування ракетного озброєння.

Коваленко зазначив, що окрім дефіциту ракет у РФ з'явилася ще одна проблема – ППО України.

"Я неодноразово зазначав, що ППО України сьогодні одне з найефективніших і боєздатних у світі, не дивлячись на те, що нашим ракетникам доводиться оперувати старою радянською технікою. І це факт, а не бравада, оскільки українські захисники повітряного простору відпрацювали алгоритми протидії практично всій номенклатурі ракетного озброєння РФ авіаційного, морського і сухопутного базування, отримавши не має аналогів у світі досвід", – сказав експерт.

Він додав, що навіть, до недавно, невразлива і така, що "не має аналогів у світі", крилата ракета "Калібр" збивається українською ППО з імовірністю вище 90%.

"Єдина ракета поки недоступна високій протидії ППО ЗСУ це Х-47М "Кинджал", – заявив Коваленко.

Однак, на його думку, Х-47М "Кинджал" це штучний, не серійний продукт, і цих ракет у Росії на озброєнні менше 40.

"Особливо не настріляєшся", – сказав експерт.

Коваленко наголосив на тому, що наразі застосування ракет Х-101, Х-55, КР "Калібр", П-800 "Онікс", 9м723/9М728 та інших одиночними пусками росіяни не вважають раціональними: одиночну, або нечисленну мету збити легше, а витрати – мільйони доларів у повітря.

"Вихід один – збільшувати кількість одноразового пуску, для підвищення подолання ППО. Але виникає інша проблема, що виходить з дефіциту ракет і проблематичності їх логістики їх своєчасної і регулярної доставки на аеродроми і бази. Тобто, найближчим часом ми зможемо спостерігати збільшення пауз між обстрілами території України, але при цьому збільшення кількісного одноразового пуску. Що примітно, з кожним таким пуском, буде, з одного боку, збільшуватися сама пауза, з іншого, зменшуватися кількість доступних до пуску коштів", – додав Коваленко.

Нагадаємо, стало відомо, куди тікають окупанти з правого берега Дніпра у Херсонській області.

Читайте також: