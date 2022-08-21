Росія змінює мобілізаційну систему через брак охочих воювати - ГУР

В Росії не можуть сформувати нові підрозділи через брак охочих йти на війну проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Так, у Нижньогородській області Російської Федерації фактично зірвано формування танкового батальйону, яке триває від початку липня. З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.

"Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати від 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рос. рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну", - повідомляє розвідка.

Загалом, в РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

"В зону особливої уваги "рекрутерів" потрапляють, в першу чергу, представники "малих народів" та найбідніше населення. Згідно соціальних досліджень, саме ці категорії мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації", - зазначає ГУР.

Нагадаємо, в Росії десантники масово відмовляються їхати на війну до України.

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