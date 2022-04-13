Росія змінює мотивацію "спецоперації" в Україні: що на цей раз вигадали окупанти

Росія змінює мотивацію "спецоперації" в Україні: що на цей раз вигадали окупанти

Роспропагандисти повідомляють, що "ключові бандерівці" знищені, залишилися терористи.

Схоже, РФ вкотре змінює стратегію у війні проти Україні на тлі величезних втрат. Аби хоч якось "виправдити" свої невдачі, на російських пропагандиських телеканалах цілі "спецоперації" звучать уже як "терористична загроза з боку України". Роспропагандисти повідомляють, що "ключові бандерівці" знищені, залишилися терористи, які нібито планують влаштувати теракти на території рф.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



"Щоб виправдати проведення загальної мобілізації до зс рф, російські спецслужби готують обстріли та теракти для нагнітання антиукраїнської істерії в рф та окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що схожий сценарій був застосований росіянами у Другій чеченській війні.

"Проти чеченців воювали як російські підрозділи, так і прокремлівські чеченські сили - кадирівці. За перший рік війни сталося 5 підривів на залізниці та 6 терактів. Найбільшими терактами цього періоду стала трагедія Норд-Осту, 2002 рік і школи в Беслані в Північній Осетії у 2004 році. Є багато свідчень, що теракти були організовані російськими спецслужбами, але винні не були покарані", - розповіли в Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Нагадаємо, невідомі патріоти України ліквідували вже десятки окупантів у Мелітополі, серед яких були і "кадирівці".

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